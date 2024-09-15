В России сократили количество доступных квот на получение шенгенских виз

В России участились отказы на визы: эксперт объяснил причины

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России наблюдается заметное сокращение квот на получение шенгенских виз, а число отказов значительно возросло.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в пресс-центре НСН рассказал, что сейчас получить долгосрочную визу могут только те, у кого отличная визовая история, и в основном это визы от Италии и Франции.

При этом количество отказов на краткосрочные визы увеличилось на 10%. Мурадян подчеркнул, что консульства продолжающих выдачу стран не всегда рады увеличению количества заявок, поскольку на них оказывается давление.

Он отметил, что документы для получения визы проверяются гораздо тщательнее, а требования иногда доходят до абсурда. Например, были случаи отказов из-за того, что заявленный срок поездки уже истёк.

Основной причиной увеличения отказов эксперт назвал некачественно подготовленные документы и неверно указанные цели поездки. Франция и Италия, единственные страны, которые продолжают выдавать долгосрочные визы россиянам, крайне требовательны к визовой истории заявителей.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

