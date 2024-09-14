Правительство Греции вводит ограничения для защиты местных жителей от туристов

Греция против наплыва туристов: власти вводят новые ограничения

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Греции приняли решение ввести дополнительные меры для защиты местных жителей от наплыва туристов, особенно на популярных островах Салоники, Санторини и Миконос.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariamichelle, CC0

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что новые ограничения касаются как краткосрочной аренды жилья, так и налоговых сборов. По его словам, краткосрочная аренда значительно усугубляет жилищный кризис, из-за чего многие местные жители сталкиваются с трудностями в поиске жилья.

Помимо этого, в переполненных туристами регионах будут введены дополнительные налоги для посетителей, самый высокий из которых установлен на Санторини и Миконосе. В некоторых районах аренду жилья для туристов и вовсе запретят.

Статистика показывает, что в 2023 году Грецию посетило 36,1 млн туристов, а за первую половину текущего года — 11,6 млн. Несмотря на значительный вклад туризма в экономику, который составляет около 20% ВВП, количество посетителей вызывает беспокойство.

Мицотакис подчеркнул, что такие меры помогут не только жителям, но и самим туристам, поскольку зачастую массовые потоки людей мешают им насладиться красотами страны. Эти инициативы также стали предметом обсуждения на политической арене, где обсуждаются высокие потребительские цены и их влияние на местное население.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

