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Семь главных признаков, которые помогут выявить лжетурагентство

Как не стать жертвой турагентства-обманщика: пошаговый гид для туристов
2:23
Туризм

В последнее время нередко возникают ситуации, когда туристы сталкиваются с деятельностью недобросовестных турагентств. Они обманывают клиентов, предлагая несуществующие туры, навязывая невыгодные условия или просто не выполняя свои обязательства. Как же не попасть на удочку лжетурфирм и обезопасить себя от неприятностей?

Как не стать жертвой турагентства-обманщика: пошаговый гид для туристов
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Признаки мошеннического турагентства

Первым признаком ненадежной туркомпании может быть чрезмерно низкая стоимость туров. Если цена на 20-30% ниже рыночной, это должно насторожить. Скорее всего, турфирма экономит на качестве обслуживания или вовсе не планирует ничего организовывать.

Также стоит обратить внимание на отсутствие реального юридического адреса компании, лицензии на турдеятельность, отзывов клиентов. Если менеджеры уклоняются от предоставления этой информации — лучше воздержаться от сотрудничества.

Как проверить надёжность турагентства

Перед бронированием тура обязательно ознакомьтесь с документами турфирмы: учредительными, лицензией, сертификатами. Проверьте юридический адрес в справочных базах. Изучите отзывы о компании в интернете, запросите контакты клиентов, которым уже оказывали услуги.

Не спешите оплачивать тур сразу после первого визита в офис. Запросите время на обдумывание предложения. Надежное агентство не будет настаивать на немедленном внесении предоплаты.

Особое внимание уделите договору. Изучите все пункты, касающиеся условий бронирования, оплаты, штрафных санкций, страхования. Убедитесь, что условия устраивают вас полностью.

Дополнительные способы защиты

Чтобы обезопасить себя, можно воспользоваться услугами агрегатора туров или онлайн-сервиса. Они проверяют партнеров и гарантируют возврат денег при неисполнении обязательств.

Также стоит подумать о страховке от невыезда или финансовых рисков. Она поможет компенсировать убытки в случае срыва поездки.

Будьте внимательны и осторожны при выборе турагентства. Помните, что ваши деньги и впечатления от отдыха — под вашей ответственностью. Соблюдая простые правила, вы сможете избежать встречи с мошенниками.

Уточнения

Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. Туристский агент приобретает туры у туристского оператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором. Крупнейшие турагенты объединены в международную ассоциацию IATA.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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