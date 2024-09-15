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На Бали открыли новые отели на любой вкус и бюджет

Где остановиться на Бали в 2024 году
2:20
Туризм

Бали, популярнейший индонезийский курорт, предлагает туристам множество новых вариантов размещения, сообщает Рамблер.

Где остановиться на Бали в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

В 2020–2021 годах на острове открылось более 10 новых отелей, включая как международные сети, так и местные бренды, удовлетворяющие разные финансовые возможности и предпочтения.

Новинки 2020 года:

  • Raffles Bali 5*: роскошный отель на побережье Джимбарана, предлагающий уединенные виллы с бассейнами, рестораны, бары, спа-центр, а также Президентскую виллу в тропическом саду. Стоимость — от 200 тыс. руб. за ночь.
  • Ayana Segara Bali 5*: отель на первой линии в Джимбаране, отличающийся самым большим крыто-открытым бассейном на Бали и красивыми видами с бара и номеров. Стоимость — от 40 тыс. руб. за ночь.
  • Grand Mercure Bali Seminyak 5*: отель в Семиньяке, расположенный в шаге от пляжа Кута, с бассейном, рестораном, а также удобным доступом к другим местам отдыха. Стоимость — от 15 тыс. руб. за ночь.
  • Aloft Bali Kuta at Beachwalk 4*: бюджетный вариант в Куте, в 340 м от пляжа. Стоимость — от 11 тыс. руб. за ночь.
  • Mamaka by Ovolo 4*: еще один бюджетный вариант в Куте, в 100 м от моря, с бассейном, рестораном, спа-центром и бесплатной парковкой. Стоимость — от 11 тыс. руб. за ночь.

Новинки 2021 года:

  • Adiwana Suweta Ubud 5*: премиум-вариант в Убуде, рядом с дворцом и Музеем Антонио Бланко, с бассейном, рестораном, велосипедными прогулками и возможностью заказать вегетарианские, безлактозные и халяльные блюда. Стоимость — от 120 тыс. руб. за ночь.
  • Andaz Bali 5*: отель рядом с островом Серанган, с просторными балконами с видом на сад, бассейн или пляж. Стоимость — от 40 тыс. руб. за ночь.
  • Nirjhara 5*: отель в Табанане, отличное место для отдыха от суеты, с возможностью насладиться настоящей балийской деревней. Стоимость — от 40 тыс. руб. за ночь.

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
 

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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