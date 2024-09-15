Блогер сравнила стоимость жизни в России и Турции

Блогер провела анализ расходов на жизнь в России и Турции

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогер вернулась в Россию из Турции и сравнила стоимость жизни в двух странах, сообщает Рамблер.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она отметила, что в России, особенно в сфере общепита и услуг, жизнь дешевле, но попыталась убедить читателей, что жизнь в Турции все же обходится дешевле.

Блогер подчеркнула, что в Турции нет необходимости тратиться на поездки к морю и сезонные вещи.

Она также привела примеры коммунальных платежей: квартплата — 2800 рублей, вода — 560 рублей, электричество — 1100 рублей, газ — 350 рублей, интернет — 1200 рублей, мобильная связь — 2300 рублей.

Блогер сообщила, что ее дочь учится в бесплатной государственной школе в Турции, но дополнительно посещает онлайн-уроки по российской программе за 34 000 рублей в год и секции за 6000 рублей в месяц.

По ее словам, мясо в Турции стало дороже, но овощи, яйца и индейка остаются доступными и качественными.

Блогер отметила, что в России много соблазнов, которых нет в Турции, и что любителям ресторанов и желающим обучать детей в частных школах будет сложно финансово.

Уточнения

Обще́ственное пита́ние сокр.: общепи́т — отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции.





Частная школа — негосударственное учебное заведение начального или среднего образования (школа), средства на содержание которого окупаются полностью или частично за счёт платы, взимаемой с учащихся (в отличие от государственных школ, финансируемых из взимаемых с населения налогов).

