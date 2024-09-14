Российский тревел-блогер сравнил цены на продукты в России и Германии

Почему цены на продукты в Германии "не для русского человека"

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер, путешествуя по Германии, посетил местный супермаркет и поделился наблюдениями о ценах на продукты, сообщает Рамблер.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что стоимость немецких продуктов не самая низкая, но при этом немецкие пенсионеры могут себе позволить путешествовать и покупать продукты в больших количествах даже после оплаты налогов, коммунальных услуг и прочих сборов.

Блогер привел примеры цен: килограмм свиного фарша стоит около 7 евро, тушка курицы — 9,5 евро, хлеб — 1,29 евро, литр молока — от 1,99 евро, упаковка плавленого сыра — 3,29 евро, шоколадный батончик — 2,69 евро, пачка сухарей — 3 евро.

Он также подчеркнул, что дорогие продукты в Германии не всегда отличаются высоким качеством. За качественными продуктами немцы идут в "эко-магазины", где цены ещё выше.

Ранее этот же блогер признался, что цены на немецком рынке "не для русского человека", так как там фермеры продают экологически чистые продукты по очень высоким ценам.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



