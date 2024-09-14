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На Пангане задержали двоих россиян за нелегальную работу

Российскому туристу на Пангане грозит депортация за нелегальную работу
1:07
Туризм

На тайском острове Панган туристическая полиция задержала двоих россиян: туриста и владельца небольшого ресторанчика, сообщает Tourdom.

Российскому туристу на Пангане грозит депортация за нелегальную работу
Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, CC BY 2.0

Туриста обвинили в нелегальной работе, а владельца — в предоставлении такой работы.

Власти отреагировали на жалобу о том, что иностранцы отнимают рабочие места у местных жителей.

В соцсетях появилось видео, на котором россиянин чинит проводку в ресторане, после чего его задержали.

40-летний ресторатор Анатолий Ф. нанял 35-летнего Евгения М., который приехал на остров по туристической визе и оказался в трудном положении.

Евгений, не имея денег на жилье и еду, попросил помощи у соотечественника и согласился за еду и немного наличных починить электропроводку.

Россиян доставили в полицейский участок, им грозит судебное разбирательство за нарушение законодательства Таиланда о работе без разрешения.

Пока неизвестно, какое наказание ждет их: это может быть штраф, лишение визы и депортация.

Уточнения

Депорта́ция или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.
 

Жа́лоба — письменное требование (документ), обращенное к уполномоченному государственному органу об устранении нарушений прав и законных интересов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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