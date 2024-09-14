На Пангане задержали двоих россиян за нелегальную работу

На тайском острове Панган туристическая полиция задержала двоих россиян: туриста и владельца небольшого ресторанчика, сообщает Tourdom.
Туриста обвинили в нелегальной работе, а владельца — в предоставлении такой работы.
Власти отреагировали на жалобу о том, что иностранцы отнимают рабочие места у местных жителей.
В соцсетях появилось видео, на котором россиянин чинит проводку в ресторане, после чего его задержали.
40-летний ресторатор Анатолий Ф. нанял 35-летнего Евгения М., который приехал на остров по туристической визе и оказался в трудном положении.
Евгений, не имея денег на жилье и еду, попросил помощи у соотечественника и согласился за еду и немного наличных починить электропроводку.
Россиян доставили в полицейский участок, им грозит судебное разбирательство за нарушение законодательства Таиланда о работе без разрешения.
Пока неизвестно, какое наказание ждет их: это может быть штраф, лишение визы и депортация.
Депорта́ция или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.
Жа́лоба — письменное требование (документ), обращенное к уполномоченному государственному органу об устранении нарушений прав и законных интересов.
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