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Тайский отель Mandarin Oriental занял первое место в рейтинге лучших гостиниц мира на 2024 год

Назван самый лучший отель в мире
1:33
Туризм

Лучший отель мира находится в Таиланде, по версии британского издания The Telegraph. Этот титул был присуждён знаменитому Mandarin Oriental в Бангкоке, который покорил сердца экспертов своим непревзойденным сервисом, элегантностью и комфортом.

Назван самый лучший отель в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, CC BY 3.0

Отель победил в жёсткой международной конкуренции, обойдя тысячи других роскошных гостиниц по всему миру. Эксперты, проанализировав около 10.000 отзывов, отметили индивидуальный подход к обслуживанию гостей, изысканную кухню, первоклассный спа-центр и богатую историю отеля.

Главный судья по Азии Ли Кобадж выразила восхищение Mandarin Oriental, назвав его не просто лучшим, но уникальным в своём роде.

"Такого сервиса, как здесь, больше не найти нигде. Этот отель — воплощение роскоши, и он заслуженно занимает первое место", — рассказала судья.

Конкуренцию ему составили другие отели высшего класса, среди которых Ballyfin в Ирландии, Ellerman House в ЮАР, Peninsula в Гонконге и Les Prés d'Eugénie во Франции.

Однако, Таиланд не ограничивается только этим достижением. В топ-25 вошёл ещё один тайский отель — Six Senses Yao Noi, занявший 21-е место.

Этот спокойный курорт славится своей атмосферой уединённости и является отличным выбором для тех, кто ищет безмятежный отдых в экзотической стране.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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