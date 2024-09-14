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Бархатный сезон 2024: Турция и Египет лидируют среди направлений, цены выше летних на 14%

Раскрыты главные осенние направления и стоимость туров для российских туристов
1:35
Туризм

Туристам предлагают новые направления и цены для отдыха в бархатный сезон, и, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), значительных сюрпризов здесь нет.

Раскрыты главные осенние направления и стоимость туров для российских туристов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Спрос на отдых увеличился, а популярными направлениями остаются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. В текущем сезоне туристы предпочитают эти направления, несмотря на то, что средние цены на путевки превышают 200 тыс. рублей. Однако, отмечается, что отдых в Турции обойдется на 10-35% дешевле, чем летом, особенно в пятизвездочных и люксовых отелях.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что спрос на зарубежные туры в первой половине осени вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. При этом на Турцию приходится 60% всех продаж туров. На втором месте по популярности стоит Египет, за ним следуют ОАЭ, Таиланд и Абхазия.

Цены на туры также показали рост: стоимость поездок в Турцию и Египет увеличилась на 11-14% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость недельного отдыха в Турции по системе "всё включено" составляет около 230 тысяч рублей. За восьмидневную поездку в Египет туристы заплатят в среднем 208 тысяч рублей, а отдых в ОАЭ стоит около 224 тысяч. 11-дневный тур в Таиланд обойдется в 210 тысяч рублей.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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