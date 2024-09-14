Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства
Мигранты из Таджикистана рассказали о трудностях в РФ
Как улучшить питательную ценность каши на завтрак
Как грибы могут помочь вам похудеть
ЦСКА — "Зенит". Чемпион продолжает набирать очки
Как долгий сон по выходным влияет на сердце
Как избавиться от прыща перед важным событием: советы косметолога
Водители и промоутеры лидируют по росту зарплат в 2024 году
Видимые и невидимые угрозы: как белокрылка наносит вред вашему урожаю

Жители Анапы возмущены нарушением санитарных норм и некультурным поведением нудистов на пляже

Жители Анапы негодуют из-за поведения нудистов на пляже
1:04
Туризм

Жители Анапы возмущены поведением отдыхающих на нудистском пляже около станицы Благовещенской, которые, по их мнению, нарушают нормы приличия и экологической чистоты. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены ситуации, вызвавшие негодование местных жителей. По словам очевидцев, отдыхающие устроили на пляже настоящий беспорядок, игнорируя элементарные правила поведения.

Жители Анапы негодуют из-за поведения нудистов на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Один из самых ярких эпизодов, по рассказам свидетелей, произошёл, когда ребёнок справил нужду прямо у берега моря, после чего отходы оказались в воде. Это вызвало веселье у родителей, что вызвало ещё большее возмущение у местных жителей. Взрослые, по словам очевидцев, тоже не отставали в своём "свинском" поведении: они ели арбузы и закапывали корки прямо в песок. Такое поведение привело к тому, что люди начали задаваться вопросом: не является ли это крайним проявлением неуважения к окружающим и природе.

Уточнения

Натури́зм (от лат. natura — «природа») — это образ жизни в гармонии с природой, характеризующийся практикой наготы в сообществе, с целью развития уважения к себе, другим людям и природе.

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Последние материалы
Эксперт: "Чугунные сковороды — самые долговечные и безопасные"
Психолог: "Людмила Петрановская — яркий пример архетипа Заботливый"
Жители Анапы негодуют из-за поведения нудистов на пляже
Психолог о том, как вырастить невротика: "У ребёнка не должно быть своего мнения"
Психолог: "Мужчины часто изменяют от скуки"
Психолог: "Желание нарцисса — во что бы то ни стало достичь цели"
Как избавиться от прыща перед важным событием: советы косметолога
Водители и промоутеры лидируют по росту зарплат в 2024 году
Видимые и невидимые угрозы: как белокрылка наносит вред вашему урожаю
Как сделать паштет без консервантов и эмульгаторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.