Жители Анапы возмущены нарушением санитарных норм и некультурным поведением нудистов на пляже

Жители Анапы негодуют из-за поведения нудистов на пляже

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Анапы возмущены поведением отдыхающих на нудистском пляже около станицы Благовещенской, которые, по их мнению, нарушают нормы приличия и экологической чистоты. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены ситуации, вызвавшие негодование местных жителей. По словам очевидцев, отдыхающие устроили на пляже настоящий беспорядок, игнорируя элементарные правила поведения.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Один из самых ярких эпизодов, по рассказам свидетелей, произошёл, когда ребёнок справил нужду прямо у берега моря, после чего отходы оказались в воде. Это вызвало веселье у родителей, что вызвало ещё большее возмущение у местных жителей. Взрослые, по словам очевидцев, тоже не отставали в своём "свинском" поведении: они ели арбузы и закапывали корки прямо в песок. Такое поведение привело к тому, что люди начали задаваться вопросом: не является ли это крайним проявлением неуважения к окружающим и природе.

Уточнения

Натури́зм (от лат. natura — «природа») — это образ жизни в гармонии с природой, характеризующийся практикой наготы в сообществе, с целью развития уважения к себе, другим людям и природе.



Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

