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Этим летом рекордное число туристов отправилось в путешествие по России

В России отдохнуло рекордное число туристов в июле
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Туризм

В июле в России отдохнуло рекордное число туристов — 22,4 миллиона человек. Это следует из расчётов агентства РИА Новости по данным Росстата.

В России отдохнуло рекордное число туристов в июле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отмечается, что с января по июль 2024-го туристический поток в России оценивается в 95,9 миллиона человек. Это на 5% больше результата прошлого года за аналогичный период. Чаще всего путешественники посещали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона), а также Московскую область (10,3 миллиона). 

Ранее Pravda.Ru писала, что Азия стала лидером по росту туризма среди жителей России в 2024 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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