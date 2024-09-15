Этим летом рекордное число туристов отправилось в путешествие по России

В России отдохнуло рекордное число туристов в июле

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июле в России отдохнуло рекордное число туристов — 22,4 миллиона человек. Это следует из расчётов агентства РИА Новости по данным Росстата.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отмечается, что с января по июль 2024-го туристический поток в России оценивается в 95,9 миллиона человек. Это на 5% больше результата прошлого года за аналогичный период. Чаще всего путешественники посещали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона), а также Московскую область (10,3 миллиона).

Ранее Pravda.Ru писала, что Азия стала лидером по росту туризма среди жителей России в 2024 году.