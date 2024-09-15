Этим летом рекордное число туристов отправилось в путешествие по России

В июле в России отдохнуло рекордное число туристов — 22,4 миллиона человек. Это следует из расчётов агентства РИА Новости по данным Росстата.
Отмечается, что с января по июль 2024-го туристический поток в России оценивается в 95,9 миллиона человек. Это на 5% больше результата прошлого года за аналогичный период. Чаще всего путешественники посещали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона), а также Московскую область (10,3 миллиона).
Ранее Pravda.Ru писала, что Азия стала лидером по росту туризма среди жителей России в 2024 году.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.