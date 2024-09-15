Тревел-блогер назвал одну из самых недооценённых стран мира

Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Джордан Эгберт заявил, что одной из самых недооценённых стран мира является Гватемала. Такое мнение он выразил на YouTube-канале "Counting Countries".

Фото: commons.wikimedia.org by Andy9696down, CC BY-SA 4.0

По словам Джордана Эгберта, в стране можно близко подойти к вулканам и пожарить зефир на лавовых камнях. Кроме того, он отметил, что Гватемала богата пышными тропическими лесами и руинами майа.

"Я считаю, это одна из самых недооценённых стран мира. Она красивая, чистая, доступная и предлагает множество развлечений. <...> Это Гватемала, страна пышных тропических лесов, руин майя и вулканов. Один из лучших городов в стране — горный городок Антигуа. Он находится недалеко от прекрасного озера, а культура здесь богатая. Еда здесь также фантастическая", — сообщил тревел-блогер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Гватемала может стать новым главным поставщиком бананов для России.

Уточнения

Гватема́ла — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-западе, Гондурасом на юге, Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере. Омывается Карибским морем на востоке и Тихим океаном на юге.

