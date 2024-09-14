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Платил едой: в Таиланде задержали россиян по обвинению в нелегальной работе

В Таиланде полицейские задержали туристов по обвинению в нелегальной работе
0:41
Туризм

В Таиланде сотрудники туристической полиции арестовали 2-х россиян по обвинению в нелегальной работе. Об этом пишет издание "Matichon".

В Таиланде полицейские задержали туристов по обвинению в нелегальной работе
Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

В полицию поступило сообщение о том, что иностранцы крадут рабочие места у местных жителей. В результате россиян арестовали. Выяснилось, что Анатолий нанял Евгения на работу в ресторан в качестве электрика. Оплата его труда осуществлялась наличными и едой. Нарушителей доставили в полицейский участок острова Пханган для дальнейшего судебного разбирательства. 

Ранее Pravda.Ru писала, что житель Таиланда ограбил туристку из-за проигрыша футбольной команды.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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