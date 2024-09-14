Как просроченный паспорт стал причиной задержания британской семьи в Турции

Британская семья мечтала о долгожданном отдыхе в солнечной Турции, на который потратила около 712 тысяч рублей. Но вместо райских каникулярных дней их ожидала кошмарная реальность.
По прилёту в Анталию выяснилось, что паспорт шестилетнего сына просрочен почти на четыре месяца, что привело к задержанию всей семьи в аэропорту. В то время как семья смогла беспрепятственно вылететь из Великобритании, на территории Турции их задержали и держали в помещении с минимумом удобств — "как преступников", по словам матери. Семья провела сутки в душной комнате с испорченной едой, что сильно подорвало их впечатление от отпуска, сообщает издание Daily Mail.
Мать семейства признала свою ошибку с паспортом, но была в шоке от обращения со стороны турецких властей.
"Нас кормили гнилыми продуктами и держали в ужасных условиях", — заявила она.
Отец пытался получить временные документы через посольство, но все усилия оказались безуспешными. В итоге, на следующий день семья вернулась в Великобританию, потеряв 6000 фунтов стерлингов, заплаченных за испорченный отпуск.
После своего возвращения, мать опубликовала в соцсетях фотографию своего сына, который грустно смотрел в окно самолёта на обратном пути.
Этот неприятный опыт подтолкнул её к тому, чтобы предостеречь других родителей — всегда тщательно проверяйте документы своих детей перед путешествием, чтобы избежать подобных ситуаций.
"Пусть это послужит уроком для всех", — резюмировала она своё обращение.
Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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