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В Краснодарском крае прогнозируют высокий уровень бронирований на бархатный сезон

На курортах Кубани прогнозируется высокий наплыв туристов этой осенью
1:45
Туризм

В Министерстве курортов Краснодарского края сообщили о высоком уровне загрузки туристических объектов в "бархатный сезон".

На курортах Кубани прогнозируется высокий наплыв туристов этой осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

В сентябре средняя загруженность отелей и санаториев на курортах региона составит 79%, в октябре она ожидается на уровне 63%, а в ноябре — около 43%. Представители ведомства отметили, что по сравнению с прошлым годом число бронирований увеличилось на 3-5%, что свидетельствует о растущем интересе туристов к курортам Краснодарского края даже в осенний период.

Наибольшим спросом, как и в предыдущие годы, пользуются курорты на побережье Чёрного моря: Сочи, Геленджик и Анапа остаются фаворитами среди туристов. На этих направлениях бронирование продолжает расти, несмотря на окончание летнего сезона.

На Азовском побережье, согласно данным министерства, загрузка курортов в сентябре составит 39%, в октябре — 34%, а в ноябре — всего 18%. Снижение интереса к этому региону эксперты объясняют более прохладной погодой по сравнению с Черным морем.

Также заметен спрос на отдых в предгорных районах Краснодарского края, где в сентябре уровень бронирований составит 55%, в октябре — 41%, а в ноябре — 32%. Эти направления продолжают привлекать тех, кто ищет не только пляжный, но и активный отдых на природе. Пресс-служба администрации края подтверждает, что осенний сезон, несмотря на уход лета, остается весьма активным для туристической отрасли региона, сообщает "Кубань-Информ".

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Краснода́рский край — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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