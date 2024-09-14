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Осенний отдых на Мальдивах стал доступнее: недельные туры на двоих от 167,8 тыс. рублей

Эксперты озвучили стоимость отдыха на Мальдивах в сентябре
1:20
Туризм

До конца октября на Мальдивах продолжается лето, которое многие туристы воспринимают как низкий сезон. В этот период отдых на островах становится на 20-25 % дешевле по сравнению с зимними месяцами, сохраняя при этом комфортные погодные условия для отдыха.

Эксперты озвучили стоимость отдыха на Мальдивах в сентябре
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Как отметили в туристической компании TEZ TOUR, Мальдивы предлагают широкий выбор курортных отелей категорий 4* и 5*, которые не только обеспечивают высокий уровень сервиса, но и успешно конкурируют по цене с аналогичными отелями в Турции и Таиланде. Это делает острова привлекательным направлением для тех, кто ищет выгодные предложения без потери качества обслуживания.

Стоимость туров на Мальдивы от TEZ TOUR с вылетом из Москвы в сентябре или октябре начинается от 167,8 тыс. рублей на двоих. Эта цена включает размещение в трехзвездочном отеле по системе "все включено". Для тех, кто предпочитает более высокий уровень комфорта, доступен вариант размещения в отелях категории 4-5*, где стоимость тура стартует от 175,3 тыс. рублей на двоих, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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