Топ роскошных летних тура: Мальдивы, Дубай и Филиппины с премиум-сервисом и частными виллами

Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор Space Travel поделился информацией о самых дорогих и роскошных турах этого летнего сезона, когда некоторые туристы предпочли не экономить на отдыхе.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Лидером списка стал тур на Мальдивы для семьи из шести человек. Их выбор пал на элитный курорт Waldorf Astoria Maldives Ithaa Fushi, а значительная часть расходов пришлась на аренду роскошной яхты Benetti. Помимо самого курорта, семья наслаждалась дайвингом, рыбалкой и обедами на необитаемых островах. Общая стоимость отпуска составила внушительные 278 000 долларов США.

Другой впечатляющий отдых — круиз по Средиземному морю на лайнере Royal Caribbean, который выбрала пара туристов. Путешествие охватило Италию, Францию и Испанию с индивидуальными экскурсиями и изысканными ужинами в лучших ресторанах. Цена тура достигла 121 500 евро.

Роскошные туры в ОАЭ также впечатлили. Самый дорогой тур, проданный в июне, включал аренду пляжной виллы на острове Pearl Jumeirah в Дубае на 9 ночей за 45 000 долларов. Компания из шести взрослых и ребенка выбрала остров Саадият, потратив 37 000 долларов на 12 ночей. Еще одна семья провела восемь ночей в знаменитом отеле Burj Al Arab, где их отдых обошелся в 33 000 долларов.

Тур в Японию, приуроченный к цветению сакуры, для пары туристов также попал в рейтинг. Проживание в роскошных отелях и частные гиды сделали это путешествие незабываемым, а его стоимость составила 26 264 доллара.

Завершает рейтинг тур на Филиппины. Трое взрослых провели 12 дней в вилле на острове Боракай, а перелеты и трансферы сделали их отдых максимально комфортным. Стоимость тура составила 19 173 доллара, сообщает портал "Тонкости туризма"

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

