Топ роскошных летних тура: Мальдивы, Дубай и Филиппины с премиум-сервисом и частными виллами

Туроператор Space Travel поделился информацией о самых дорогих и роскошных турах этого летнего сезона, когда некоторые туристы предпочли не экономить на отдыхе.
Лидером списка стал тур на Мальдивы для семьи из шести человек. Их выбор пал на элитный курорт Waldorf Astoria Maldives Ithaa Fushi, а значительная часть расходов пришлась на аренду роскошной яхты Benetti. Помимо самого курорта, семья наслаждалась дайвингом, рыбалкой и обедами на необитаемых островах. Общая стоимость отпуска составила внушительные 278 000 долларов США.
Другой впечатляющий отдых — круиз по Средиземному морю на лайнере Royal Caribbean, который выбрала пара туристов. Путешествие охватило Италию, Францию и Испанию с индивидуальными экскурсиями и изысканными ужинами в лучших ресторанах. Цена тура достигла 121 500 евро.
Роскошные туры в ОАЭ также впечатлили. Самый дорогой тур, проданный в июне, включал аренду пляжной виллы на острове Pearl Jumeirah в Дубае на 9 ночей за 45 000 долларов. Компания из шести взрослых и ребенка выбрала остров Саадият, потратив 37 000 долларов на 12 ночей. Еще одна семья провела восемь ночей в знаменитом отеле Burj Al Arab, где их отдых обошелся в 33 000 долларов.
Тур в Японию, приуроченный к цветению сакуры, для пары туристов также попал в рейтинг. Проживание в роскошных отелях и частные гиды сделали это путешествие незабываемым, а его стоимость составила 26 264 доллара.
Завершает рейтинг тур на Филиппины. Трое взрослых провели 12 дней в вилле на острове Боракай, а перелеты и трансферы сделали их отдых максимально комфортным. Стоимость тура составила 19 173 доллара, сообщает портал "Тонкости туризма"
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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