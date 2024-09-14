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Эксперты советуют туристам отказаться от неудобной обуви, чтобы избежать проблем с ногами и сделать путешествие комфортным

Эксперты назвали вещь, которую не стоит брать с собой в путешествие
1:07
Туризм

Планируя поездку, будь то короткий уикенд в соседний город или длительное путешествие за границу, эксперты единодушно советуют оставить неудобную обувь дома.

Эксперты назвали вещь, которую не стоит брать с собой в путешествие
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В условиях, когда предстоит много ходить пешком, ношение неудобной обуви может испортить впечатления от прогулок, вызывая дискомфорт и боли в ногах.

Представитель круизной компании Джилл Уилан и основатель тревел-агентства Джонатан Алдер подчёркивают важность выбора удобной обуви, которая подойдёт для разных целей. Это поможет избежать появления волдырей и других неприятностей, которые могут осложнить отдых.

Более того, если всё же возникнут проблемы с ногами, важно иметь при себе базовые средства для их устранения, чтобы не искать аптеки в незнакомой стране.

Вдобавок, отказавшись от любимой, но неудобной обуви, вы сможете освободить место в чемодане для сувениров и памятных вещей. Такой практичный подход не только улучшит ваше путешествие, но и сделает его комфортнее, сообщает HuffPost.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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