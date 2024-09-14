"Поезжайте в Сирию": депутат Милонов рассказал, почему россиянкам в Турции не следует отдыхать

Депутат Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии вместо Турции

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Виталий Милонов заявил, что русским девушкам неприлично отдыхать в Турции. Такое мнение он выразил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

По словам Виталия Милонова, в Турции плохо относятся к россиянкам.

"Я считаю, что русским девушкам в Турцию ездить вообще неприлично. Потому что-то похотливое и скотское отношение к русским девушкам в Турции. Даже нечистоплотно туда ехать, прошу прощения", — заявил он.

Депутат добавил, что жительницам России лучше отдыхать в Сирии. По его мнению, в стране есть прекрасные пляжи. Кроме того, в государстве хорошо относятся к россиянкам.

"У нас есть Россия. Если у вас так много денег и вы считаете, что нужно их тратить не на своей родине, то езжайте в другие страны, более дружественные. Поезжайте в Сирию, там прекрасные пляжи, и отношение к людям и девушкам совсем другое. Никто вас там пальцем не тронет, потому что культура другая", — сообщил Виталий Милонов.

Ранее Pravda.Ru писала, где можно отдохнуть за границей.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

