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"Поезжайте в Сирию": депутат Милонов рассказал, почему россиянкам в Турции не следует отдыхать

Депутат Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии вместо Турции
1:09
Туризм

Депутат Виталий Милонов заявил, что русским девушкам неприлично отдыхать в Турции. Такое мнение он выразил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии вместо Турции
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

По словам Виталия Милонова, в Турции плохо относятся к россиянкам.

"Я считаю, что русским девушкам в Турцию ездить вообще неприлично. Потому что-то похотливое и скотское отношение к русским девушкам в Турции. Даже нечистоплотно туда ехать, прошу прощения", — заявил он.

Депутат добавил, что жительницам России лучше отдыхать в Сирии. По его мнению, в стране есть прекрасные пляжи. Кроме того, в государстве хорошо относятся к россиянкам.

"У нас есть Россия. Если у вас так много денег и вы считаете, что нужно их тратить не на своей родине, то езжайте в другие страны, более дружественные. Поезжайте в Сирию, там прекрасные пляжи, и отношение к людям и девушкам совсем другое. Никто вас там пальцем не тронет, потому что культура другая", — сообщил Виталий Милонов.

Ранее Pravda.Ru писала, где можно отдохнуть за границей.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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