Как обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки, рассказала стюардесса Emirates

Стюардесса Emirates поделилась лайфхаками, как обезопасить себя в номере отеля, сообщает Рамблер.
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Вот некоторые советы, которые помогут вам в путешествии.
Закрывайте двери на все замки и заклеивайте глазок пластырем для предотвращения подглядывания.
Повесьте кружку на ручку двери для оповещения о попытке проникновения.
Проверьте зеркала на наличие скрытых камер с помощью ногтя (между пальцем и отражением должно быть пространство).
Вешайте табличку "Не беспокоить" даже при выходе из номера.
Храните ценности в сейфе.
Если идёте гулять в одиночку в новой стране, оставьте в номере записку с местом, куда собираетесь.
Уточнения
Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.
Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.