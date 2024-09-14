Как обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки, рассказала стюардесса Emirates

Стюардесса поделилась советами, которые помогут обезопасить себя в отеле

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Emirates поделилась лайфхаками, как обезопасить себя в номере отеля, сообщает Рамблер.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот некоторые советы, которые помогут вам в путешествии.

Закрывайте двери на все замки и заклеивайте глазок пластырем для предотвращения подглядывания.

Повесьте кружку на ручку двери для оповещения о попытке проникновения.

Проверьте зеркала на наличие скрытых камер с помощью ногтя (между пальцем и отражением должно быть пространство).

Вешайте табличку "Не беспокоить" даже при выходе из номера.

Храните ценности в сейфе.

Если идёте гулять в одиночку в новой стране, оставьте в номере записку с местом, куда собираетесь.

Уточнения

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.



Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.



