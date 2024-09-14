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Как обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки, рассказала стюардесса Emirates

Стюардесса поделилась советами, которые помогут обезопасить себя в отеле
0:43
Туризм

Стюардесса Emirates поделилась лайфхаками, как обезопасить себя в номере отеля, сообщает Рамблер.

Стюардесса поделилась советами, которые помогут обезопасить себя в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот некоторые советы, которые помогут вам в путешествии.

  • Закрывайте двери на все замки и заклеивайте глазок пластырем для предотвращения подглядывания.
  • Повесьте кружку на ручку двери для оповещения о попытке проникновения.
  • Проверьте зеркала на наличие скрытых камер с помощью ногтя (между пальцем и отражением должно быть пространство).
  • Вешайте табличку "Не беспокоить" даже при выходе из номера.
  • Храните ценности в сейфе.
  • Если идёте гулять в одиночку в новой стране, оставьте в номере записку с местом, куда собираетесь.

Уточнения

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.

Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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