Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев

Какие страны стоит посетить неопытным путешественникам

Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
1:12
Туризм

По словам Тариела Гажиенко, известного турагента и travel-эксперта, лучшими направлениями для неопытных туристов являются Турция, Япония и страны Евросоюза, сообщает Рамблер.

Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Занимающая около 70% российского турпотока Турция — идеальный вариант для первого путешествия. Гажиенко рекомендует начинающим путешественникам воспользоваться пакетными турами в эту страну.

Япония также является подходящим выбором. Японцы славятся гостеприимством и всегда готовы помочь туристам. Кроме того, страна обладает отлично организованной транспортной системой, которая легко осваивается даже новичками. К тому же, виза в Японию выдается бесплатно и без особых сложностей.

Из стран Евросоюза, Гажиенко выделяет Италию как наиболее дружелюбную. Он также советует посетить Испанию, которую считает одним из самых комфортных мест для начинающих путешественников. Испанцы известны своей жизнерадостностью и гостеприимством, но эксперт предупреждает о карманниках, которые могут омрачить впечатление от путешествия в Рим или Барселону.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.
 

Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку ("гостю") защиты и заботы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Последние материалы
Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.