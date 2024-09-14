Какие страны стоит посетить неопытным путешественникам

Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам Тариела Гажиенко, известного турагента и travel-эксперта, лучшими направлениями для неопытных туристов являются Турция, Япония и страны Евросоюза, сообщает Рамблер.

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Занимающая около 70% российского турпотока Турция — идеальный вариант для первого путешествия. Гажиенко рекомендует начинающим путешественникам воспользоваться пакетными турами в эту страну.

Япония также является подходящим выбором. Японцы славятся гостеприимством и всегда готовы помочь туристам. Кроме того, страна обладает отлично организованной транспортной системой, которая легко осваивается даже новичками. К тому же, виза в Японию выдается бесплатно и без особых сложностей.

Из стран Евросоюза, Гажиенко выделяет Италию как наиболее дружелюбную. Он также советует посетить Испанию, которую считает одним из самых комфортных мест для начинающих путешественников. Испанцы известны своей жизнерадостностью и гостеприимством, но эксперт предупреждает о карманниках, которые могут омрачить впечатление от путешествия в Рим или Барселону.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.





Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку ("гостю") защиты и заботы.



