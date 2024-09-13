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Космические туристы совершили первый частный выход в открытый космос

Впервые в истории туристы вышли в открытый космос
1:15
Туризм

12 сентября двое космических туристов, участники миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon, совершили первый в истории частный выход в открытый космос, сообщает Туристер.

Впервые в истории туристы вышли в открытый космос
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис вышли из корабля, который находился на высоте более 700 километров над Землей, в 13:12 по московскому времени. Продолжительность выхода составила около двух часов.

Для осуществления этого исторического события, кабина корабля Crew Dragon, не имеющая воздушного шлюза, была разгерметизирована, а экипаж предварительно облачился в скафандры SpaceX.

Polaris Dawn — это первая из трёх миссий программы Polaris, финансируемой Джаредом Айзекманом, главой компании Shift4 Payments.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 10 сентября с мыса Канаверал во Флориде. Продолжительность туристического полёта на орбиту рассчитана на пять дней, в течение которых планируется проведение 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Уточнения

Скафа́ндр — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды.
 

Экипа́ж — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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