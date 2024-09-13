Теперь можно устроить себе отпуск на острове Хайнань, как Барби и Кен

В Китае открылся отель с "барби-пляжем": розовым песком, зонтиками, шезлонгами и креслами в тон, сообщает Tourdom.
Hyatt Regency Sanya Tianli Bay 5* на острове Хайнань предлагает туристам окунуться в мир ярких красок и сделать фото на память. Но будьте осторожны: не забудьте защититься от солнца, иначе и вы рискуете стать "розовыми" от загара.
Стоимость тура для двоих на 9 ночей с завтраками в октябре начинается от 105 тысяч рублей. Несмотря на то, что концепция отеля понравилась многим, некоторые туристы ее раскритиковали.
"От одного фото уже эпилептический припадок", — пишут они в Telegram-канале "Крыша ТурДома".
Другие же заметили, что "подставка для зонта не розовая, а белая", иронично добавляя: "Никуда не поеду после этого!"
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
Эпилептический приступ — период, во время которого возникают различные симптомы из-за чрезмерной локальной синхронизации в мозге.
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.