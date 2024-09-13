Теперь можно устроить себе отпуск на острове Хайнань, как Барби и Кен

В новом отеле на острове Хайнань можно отдохнуть на "барби-пляже"

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае открылся отель с "барби-пляжем": розовым песком, зонтиками, шезлонгами и креслами в тон, сообщает Tourdom.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Hyatt Regency Sanya Tianli Bay 5* на острове Хайнань предлагает туристам окунуться в мир ярких красок и сделать фото на память. Но будьте осторожны: не забудьте защититься от солнца, иначе и вы рискуете стать "розовыми" от загара.

Стоимость тура для двоих на 9 ночей с завтраками в октябре начинается от 105 тысяч рублей. Несмотря на то, что концепция отеля понравилась многим, некоторые туристы ее раскритиковали.

"От одного фото уже эпилептический припадок", — пишут они в Telegram-канале "Крыша ТурДома".

Другие же заметили, что "подставка для зонта не розовая, а белая", иронично добавляя: "Никуда не поеду после этого!"

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



Эпилептический приступ — период, во время которого возникают различные симптомы из-за чрезмерной локальной синхронизации в мозге.

