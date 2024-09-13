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Туристка не смогла улететь в Таиланд из-за мужского пола в загранпаспорте

Туристка отсудила более 200 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
1:04
Туризм

Путешественница отсудила более 200 тысяч рублей из-за неверно указанного пола в загранпаспорте. Об этом пишет портал "TourDom" со ссылкой на руководителя юридического отдела сети турагентств "Розовый слон" Марию Чапиковскую.

Туристка отсудила более 200 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Семья купила путёвку в Таиланд стоимостью 206 тысяч рублей. Однако в аэропорту Внуково оказалось, что в загранпаспорте у туристки 2 раза указан мужской пол — "М/М". Пограничники изъяли документ у путешественницы. В результате семья не смогла отправиться на отдых.

Туристка подала иск на отдел МВД, который выдал ей загранпаспорт. Староминский районный суд встал на сторону путешественницы и 12 сентября взыскал в её пользу с Министерства внутренних дел убытки, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристка отсудила 133 тысячи рублей за опоздавший трансфер.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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