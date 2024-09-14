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Стала известна дата открытия зимнего сезона на горнолыжном курорте Шерегеш

Открытие зимнего сезона на курорте Шерегеш запланировано на ноябрь
0:45
Туризм

Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе планируется 16 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своём Telegram-канале. 

Открытие зимнего сезона на курорте Шерегеш запланировано на ноябрь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он провёл совещание с участием инвесторов, строителей и представителей органов власти. В ходе него наметили ориентировочную дату открытия сезона на курорте. Однако губернатор региона отметил, что она будет зависеть от погоды. 

"Проговорили и ориентировочную дату открытия сезона. Она будет зависеть от погоды, но пока мы наметили её на 16 ноября", — заявил Илья Середюк.

Ранее Pravda.Ru писала о притягательных местах Шерегеша.

Уточнения

Шерегеш — горнолыжный курорт расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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