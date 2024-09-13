В сентябре состоится автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"

3:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 10 по 13 сентября 2024 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" организует автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями". Проект проводится при поддержке автомобилей EXEED и сети отелей Sun Siyam Resorts.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Автомобильный пресс-тур посвящен популяризации автомобильного туризма и путешествий по трассе М-12 "Восток", продвижению туристического потенциала прилегающий территорий и проходит с 10 по 13 сентября 2024 года по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва. Во время поездки участники планируют на себе протестировать возможности придорожного сервиса, доступность достопримечательностей и комфортность инфраструктуры регионов, расположенных вдоль трассы М-12 "Восток", оценить работу бизнеса в данной сфере.

Партнером автопробега "PROстранствие" выступает бренд премиальных автомобилей EXEED.

EXEED взял на себя обеспечение комфорта и безопасности участников пробега во время поездки. Шестиместный салон с просторными креслами, функциями массажа для водителя и переднего пассажира, футуристический дизайн экстерьера, роскошная отделка салона из кожи и дерева, панорамная крыша, инновационные технологии, 30 систем помощи водителю ADAS — все это обеспечит эксклюзивный комфорт и максимально высокий уровень поездки для журналистов-участников пресс-тура.

"Автомобильный туризм сегодня развивается на правительственном уровне, и очень важно показать россиянам все возможности автопутешествий по России, — говорит вице-президент ЕСОТ Виктор КОВАЛЕНКО. — Участие в пресс-туре бренда EXEED гарантирует самые важные составляющие комфортной поездки — удобство и безопасность".

Автомобильный пресс-тур включает обширную деловую и культурную программу.

11 сентября в 10 утра в Нижнем Новгороде в конференц-зал отеля "Дипломат" состоится пресс-брифинг. Участники пробега поделятся практическим опытом автопутешествия по трассе М-12, обсудят перспективы автомобильного туризма в регионе. Состоится презентация сети отелей Sun Siyam Resorts и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие".

состоится пресс-брифинг. Участники пробега поделятся практическим опытом автопутешествия по трассе М-12, обсудят перспективы автомобильного туризма в регионе. Состоится презентация сети отелей Sun Siyam Resorts и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие". 12 сентября в 10 часов в Казани, в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму , состоится брифинг с участниками пробега, представителями Госкомитета РТ по туризму, представителями отеля "ЗА Казань" и сети отелей Sun Siyam Resorts. Пройдет презентация туристических возможностей Республики Татарстан и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие".

, состоится брифинг с участниками пробега, представителями Госкомитета РТ по туризму, представителями отеля "ЗА Казань" и сети отелей Sun Siyam Resorts. Пройдет презентация туристических возможностей Республики Татарстан и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие". В Нижнем Новгороде и Казани для участников пробега запланированы экскурсии с посещением основных достопримечательностей этих городов.

По результатам автомобильного пресс-тура "PROстранствие" будут опубликованы журналистские материалы на страницах федеральных СМИ чьи представители приняли участие в автопробеге, и на ресурсах ЕСОТ.