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Эксперт назвала Байкал и Кольский полуостров идеальными местами для предложения руки и сердца

Названы самые романтичные места России для предложения руки и сердца
1:27
Туризм

Сочи, Архыз, Байкал и Кольский полуостров — одни из самых романтичных мест России, идеально подходящих для предложения руки и сердца.

Названы самые романтичные места России для предложения руки и сердца
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, CC0

Турагент Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что эти направления могут подарить незабываемые моменты, особенно если выбрать время северного сияния на Кольском полуострове.

Байкал, по её мнению, стоит особняком — эта природная жемчужина завораживает в любое время года. Если вы хотите произвести впечатление на свою вторую половинку, это место будет превосходным выбором. Также эксперт советует рассмотреть Камчатку: величие дикой природы и нетронутые пейзажи создадут идеальную атмосферу для торжественного момента.

Для тех, кто предпочитает города, можно подумать о поездке в Москву или Санкт-Петербург. Эти два мегаполиса сочетают в себе исторические достопримечательности, современные рестораны и множество живописных мест, где можно сделать незабываемое предложение.

Особое внимание эксперт уделяет Кольскому полуострову: наблюдение за северным сиянием в окружении снежных пейзажей подарит вашей второй половинке моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь. Камчатка, с её вулканами и дикой природой, создаёт магическую атмосферу, которая будет идеальным фоном для предложения.

Уточнения

Предложе́ние руки́ и се́рдца — событие, когда один человек обычно в сокровенном разговоре просит другого о заключении между ними брачного союза и создании семьи.

Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете.

Ко́льский полуо́стров — полуостров на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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