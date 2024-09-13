Туристы могут отдохнуть на розовом пляже в Китае по цене от 105 тысяч рублей

На Хайнане предлагают провести отпуск в стиле Барби

Туристам в Китае предлагают провести отпуск в отеле, который перенесёт их в мир Барби и Кена. Отель Hyatt Regency Sanya Tianli Bay 5*, расположенный на острове Хайнань, привлекает внимание уникальным пляжем с розовым песком. Этот цвет доминирует не только на пляже, но и в других элементах оформления: розовые зонтики, шезлонги и кресла создают сказочную атмосферу.

Фото: flickr.com by Justin Dolske, CC BY-SA 2.0

Туристы, попадая сюда, не упускают возможности сделать яркие снимки под ярким солнцем, которое только усиливает впечатление от окружения. Однако, любителям фотографий следует быть осторожными: под палящими лучами солнца можно стать "розовыми" не только на фото, но и от загара.

Цены на отдых в этом роскошном месте начинаются от 105 тысяч рублей за тур на двоих, если бронировать поездку на октябрь. Этот тариф включает 9 ночей проживания с завтраками. Туристы, ищущие уникальные и яркие впечатления, найдут здесь не только комфорт, но и возможность провести время в окружении розовой палитры, которая окутает их на каждом шагу, сообщает "TourDom".

Уточнения

Хайна́нь — провинция на юге Китая.



Ба́рби — детская игрушка, кукла, для девочек в возрасте от 3 до 14 лет.

