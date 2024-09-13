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Стюардесса раскрыла секрет приветствий на борту: как экипаж оценивает состояние пассажиров перед взлётом

Стюардесса рассказала, как выявляют опасных пассажиров до взлёта
1:09
Туризм

Мало кто задумывается о том, что приветствие стюардесс при посадке на самолёт — это не просто жест вежливости. 26-летняя стюардесса Иоана Яхим, работающая на европейских рейсах, в своём видео на платформе TikTok раскрыла суть этого приветственного ритуала.

Стюардесса рассказала, как выявляют опасных пассажиров до взлёта
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Она объяснила, что члены экипажа приветствуют пассажиров, чтобы оценить их состояние и вовремя выявить тех, кто может быть под воздействием алкоголя или чувствует себя плохо. Это важно, чтобы предотвратить возможные инциденты на борту.

В интервью для Newsweek Яхим уточнила, что в замкнутом пространстве самолёта у экипажа нет возможности быстро справиться с эскалацией агрессии, если пассажиры проявляют неадекватное поведение.

"Наша задача — выявить потенциальные угрозы ещё до взлёта, поскольку в воздухе нельзя просто выйти или вызвать помощь", — отметила стюардесса.

Она также рассказала, что экипаж следит за поведением пассажиров, которые могут выглядеть слегка "навеселе", а иногда им разрешают сесть на борт, но под наблюдением.

Уточнения

Стюарде́сса также бортпроводни́к — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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