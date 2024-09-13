Сотрудники отелей раскрыли странные находки: от дорогих часов и сумок до автомобильных шин и животных

Самые неожиданные находки в отелях: что гости оставляют в номерах

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отчёт Hotels.com раскрыл неожиданные подробности о том, что туристы оставляют в отелях и какие необычные запросы они делают во время своего пребывания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ежегодный Hotel Room Innsights Report собрал данные от более 400 отелей по всему миру, в результате чего выяснилось, что наиболее часто забываемыми вещами остаются зарядные устройства, грязное бельё, косметика и туалетные принадлежности. Однако особое внимание привлекли гораздо более странные находки, включая часы Rolex, дизайнерские сумки Birkin, а также домашних животных — цыплёнка и ящерицу. Не менее удивительными были два гипса для ног и даже автомобильная шина, забытые в номере.

Отчёт также описывает усилия, которые сотрудники отелей предпринимают для возвращения забытых вещей. Например, один из сотрудников проехал более 160 км, чтобы вернуть гостю паспорт, а другой бежал несколько кварталов, чтобы доставить вещи к круизному лайнеру до его отплытия. Третий сотрудник ехал четыре часа, чтобы вернуть забытый чемодан.

Помимо забытых вещей, туристы порой предъявляют весьма необычные требования. Например, в этом году был заказан целый бассейн с водой Evian для ребёнка, который якобы должен был купаться только в чистейшей воде.

Среди других экстравагантных запросов были подгоревшие тосты, хот-дог с икрой, свежее козье молоко и меню для домашних питомцев с учётом пищевой аллергии, требующее исключения глютена и молочных продуктов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

