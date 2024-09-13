Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Службы ЖКХ должны сообщить об отключении коммунальной услуги в течение суток
The Guardian: Антарктида потеряла рекордное количество морского льда за два года
За отказ служить в армии Латвии молодых людей штрафуют на 90 евро
Сотрудники Boeing могут объявить забастовку
Стоматолог: продукты, пачкающие белую рубашку, окрашивают зубы
У полузащитника "Челси" Фернандеса забрали водительские права
Эксперт Беляев: отказ от наличных денег возможен только эволюционным путём
Сколько варить капусту для голубцов и других блюд
Родившиеся в сентябре люди считаются самодостаточными и мудрыми

Сотрудники отелей раскрыли странные находки: от дорогих часов и сумок до автомобильных шин и животных

Самые неожиданные находки в отелях: что гости оставляют в номерах
1:42
Туризм

Отчёт Hotels.com раскрыл неожиданные подробности о том, что туристы оставляют в отелях и какие необычные запросы они делают во время своего пребывания.

Самые неожиданные находки в отелях: что гости оставляют в номерах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ежегодный Hotel Room Innsights Report собрал данные от более 400 отелей по всему миру, в результате чего выяснилось, что наиболее часто забываемыми вещами остаются зарядные устройства, грязное бельё, косметика и туалетные принадлежности. Однако особое внимание привлекли гораздо более странные находки, включая часы Rolex, дизайнерские сумки Birkin, а также домашних животных — цыплёнка и ящерицу. Не менее удивительными были два гипса для ног и даже автомобильная шина, забытые в номере.

Отчёт также описывает усилия, которые сотрудники отелей предпринимают для возвращения забытых вещей. Например, один из сотрудников проехал более 160 км, чтобы вернуть гостю паспорт, а другой бежал несколько кварталов, чтобы доставить вещи к круизному лайнеру до его отплытия. Третий сотрудник ехал четыре часа, чтобы вернуть забытый чемодан.

Помимо забытых вещей, туристы порой предъявляют весьма необычные требования. Например, в этом году был заказан целый бассейн с водой Evian для ребёнка, который якобы должен был купаться только в чистейшей воде.

Среди других экстравагантных запросов были подгоревшие тосты, хот-дог с икрой, свежее козье молоко и меню для домашних питомцев с учётом пищевой аллергии, требующее исключения глютена и молочных продуктов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Самые дорогие породы собак: топ-3
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай
Удары по тылам РФ. Если войну начинают гнать на Восток, то она придёт и за Запад Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
The Guardian: Антарктида потеряла рекордное количество морского льда за два года
Самые неожиданные находки в отелях: что гости оставляют в номерах
За отказ служить в армии Латвии молодых людей штрафуют на 90 евро
Сотрудники Boeing могут объявить забастовку
Стоматолог: продукты, пачкающие белую рубашку, окрашивают зубы
У полузащитника "Челси" Фернандеса забрали водительские права
Эксперт Беляев: отказ от наличных денег возможен только эволюционным путём
Сколько варить капусту для голубцов и других блюд
Родившиеся в сентябре люди считаются самодостаточными и мудрыми
Как не позволять коллегам нарушать личные границы: советы психолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.