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Туристы чаще всего возвращаются в Японию, Южную Корею и Таиланд благодаря простоте путешествий и местной кухне

Названы страны с наибольшим числом повторных посещений туристами
1:46
Туризм

Исследование системы бронирования Agoda представило список из пяти мест, которые привлекают путешественников настолько, что они возвращаются туда снова и снова.

Названы страны с наибольшим числом повторных посещений туристами
Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

Все эти направления находятся в Юго-Восточной Азии, а среди них особо выделяется Таиланд, который занял третье место, являясь излюбленным местом для туристов.

В целом, по последним данным Agoda, около 75% туристов возвращаются в свои любимые страны для повторных поездок. Лидерами в рейтинге стали Япония, Южная Корея и Таиланд, а Вьетнам и Индонезия также вошли в топ-5.

Исследование показало, что больше половины туристов побывали в любимых местах от одного до трёх раз за последние 10 лет, а около 23% респондентов посещали их более десяти раз. Это говорит о высоком уровне удовлетворённости туристов, которые стремятся вернуться за уже пережитыми положительными эмоциями.

"Япония, Южная Корея и Таиланд предоставляют впечатления, которые туристы хотят испытывать снова и снова", — отметил старший вице-президент по поставкам в Agoda Эндрю Смит.

Причины популярности этих стран достаточно разнообразны: 44% опрошенных указали на "Простоту путешествий", 42% выделили местную кухню, а 30% отметили удобное расположение. Безопасность и чистота сыграли роль для 26% респондентов, а связь между доступностью и положительным опытом прошлого привлекла 25%.

Главными целями путешествий стали приключения (27%) и гастрономические открытия (26%).

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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