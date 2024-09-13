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"Абхазия — для сталкеров": россиянка поделилась мрачными и светлыми сторонами поездки

Туристка разочаровалась в Абхазии из-за заброшенных зданий и разрухи
1:08
Туризм

Российская туристка Ольга поделилась своим опытом поездки в Абхазию на портале "Тонкости туризма", где рассказала о смешанных впечатлениях от путешествия.

Туристка разочаровалась в Абхазии из-за заброшенных зданий и разрухи
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, CC BY 3.0

По её словам, Абхазия может быть интересна только сталкерам — тем, кто увлекается исследованиями заброшенных мест. Ольга отметила, что в стране много разрушенных зданий и заброшенных территорий. В качестве примера она привела княжеский дворец X века, разрушенный во время революции, который посетила во время экскурсии. По её мнению, территория вокруг дворца была запущена, что создавало гнетущее впечатление.

Ольга также обратила внимание на заброшенные многоэтажки с выбитыми окнами и мусором вокруг. Она предупредила, что прогулки по таким районам небезопасны, и посоветовала туристам воздержаться от пеших прогулок в подобных местах.

Однако путешественница нашла в Абхазии и положительные моменты. Её поразила красота озера Рица с его кристально чистой голубой водой, а также Новоафонский монастырь и пещеры Нового Афона.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Ри́ца — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Абхазии, в Гудаутском районе частично признанной Республики Абхазия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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