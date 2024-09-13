В России появился арт-объект с цитатой композитора Стравинского на языке жестов

В Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на языке жестов

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В Екатеринбурге нарисовали новый арт-объект. На нём на языке жестов изображена цитата композитора Игоря Стравинского.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что арт-объект создали художники и неслышащие жители города, которые приняли участие в фестивале "Стенография". Надпись расположена на заборе возле Свердловской филармонии. Она гласит: "Нет на свете силы более могущественной, чем любовь".

По мнению Екатерины Мандрыгиной из Управления культуры Екатеринбурга, искусство является языком для всех людей. Поэтому оно легко объединяет граждан, пишет tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля "Стенография".

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.



И́горь Фёдорович Страви́нский — русский композитор. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.

