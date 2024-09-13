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Август 2024 года стал рекордным месяцем по числу иностранных туристов в России

Туристический бум: иностранцы массово едут в Россию
1:17
Туризм

Иностранные туристы вновь активизировались и массово начали посещать Россию: в августе 2024 года число зарубежных гостей достигло рекордных показателей за последние два года.

Туристический бум: иностранцы массово едут в Россию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным Росстата, в последний месяц лета страну посетило 1,05 миллиона человек. Это на 30 тысяч больше, чем в июле, когда туристический поток составлял 1,02 миллиона человек.

Примечательно, что последний раз отметка в один миллион была преодолена в сентябре 2022 года, когда страну также посетили 1,05 миллиона иностранных граждан. Это свидетельствует о возвращении интереса к России как к туристическому направлению на фоне общего улучшения экономической и политической ситуации.

С января по август 2024 года Россию посетили 6,07 миллиона иностранных туристов. Для сравнения, за аналогичный период в 2023 году страну посетили 5,27 миллиона человек, а в 2022 году — 5,75 миллиона туристов. 

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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