Оставленный туристами мусор чуть не привёл к разрушению знаменитых Карлсбадских пещер

Пакет чипсов едва не разрушил уникальную экосистему пещеры

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В национальном парке "Карлсбадские пещеры" в Нью-Мексико, один из туристов, нарушив правила, оставил пустой пакет от чипсов, что едва не привело к экологической катастрофе.

Фото: flickr.com by John Fowler, CC BY 2.0

По правилам парка, посетителям разрешено иметь при себе только воду, однако нарушитель пронёс закуски, а выброшенная упаковка оказала неожиданное воздействие на экосистему пещеры, сообщает CNN.

Представители парка рассказали, что остатки чипсов стали идеальной средой для развития микроорганизмов и грибков, что создало временную пищевую цепь, в которую включились местные обитатели: пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи. Эти существа быстро распространили питательные вещества, что спровоцировало бурный рост плесени на близлежащих поверхностях.

Сотрудники парка оперативно приняли меры, очистив заражённые участки и удалив плесень вместе с мусором. Если бы не быстрые действия рейнджеров, последствия могли бы быть гораздо более серьёзными для хрупкой экосистемы пещеры.

Уточнения

Карлсбадские Пещеры — национальный парк в горах Гуадалупе на юго-востоке штата Нью-Мексико, США.



Нью-Ме́ксико — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Население — 2 085 287 человек (36-е место среди штатов; данные 2013 года).

