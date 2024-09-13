В России установили несколько рекордов в прошлые выходные

В Томске установили рекорд России по изготовлению украшений из бересты

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Томске 7 сентября установили рекорд России по массовому изготовлению декоративных украшений из бересты.

Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, PDM

Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия области в Губернаторском квартале города. В мастер-классе приняли участие 485 человек. Они изготавливали символ Томской области из бересты.

При этом за прошлые выходные в России зафиксировали ещё 2 новых рекорда. В Зеленоградске приготовили самое большое блюдо из тушёной капусты, а в Муравленко — сбитень объёмом 1116 литров, пишет Tomsk.mk.ru.

Уточнения

Муравле́нко — город (с 1990 года) в Ямало-Ненецком автономном округе России.



Сби́тень — старинный горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав.

