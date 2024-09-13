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В Самаре директор туристической компании присвоила более 745 тысяч рублей у клиентов

В Самаре мошенница из турфирмы оставила туристов без поездок и денег
1:07
Туризм

Директор турфирмы в Самаре оказалась в центре скандала после того, как обманула клиентов на крупную сумму, обещая организовать заграничные поездки, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".

В Самаре мошенница из турфирмы оставила туристов без поездок и денег
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В 2023 году к ней обратились несколько россиян, намеревавшихся отдохнуть в Турции и Индии. Она подписала с ними договоры, получила более 745 тысяч рублей в оплату за услуги, но вместо того, чтобы приобрести билеты и организовать поездки, присвоила деньги и потратила их на личные нужды.

Женщина уверяла клиентов, что билеты уже куплены и будут переданы им перед вылетом. Однако в последний момент мошенница сообщила, что поездки отменены из-за ошибки при оплате, после чего перестала выходить на связь. Среди пострадавших оказались пять человек, включая одну из сотрудниц самой компании.

Когда началось расследование, директор частично возместила клиентам нанесённый ущерб. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Уточнения

Тураге́нт организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. 

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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