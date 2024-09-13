Губернатор Кондратьев раскрыл число туристов, которые отдохнули летом в Краснодарском крае

Анапа, Сочи и Геленджик стали самыми популярными курортами Краснодарского края летом

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 10,5 миллиона туристов отдохнули летом на курортах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

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Он отметил, что самыми востребованными курортами края стали Анапа, Сочи и Геленджик.

"Этим летом в Краснодарском крае отдохнули 10,5 миллиона туристов. Ещё 4,5 миллиона гостей приехали к нам на однодневные экскурсии. Самыми популярными курортами стали Анапа, Сочи и Геленджик", — написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что чаще всего путешественники выбирали Туапсинский, Ейский и Темрюкский районы, а также Новороссийск.

"Впереди бархатный сезон. Рассчитываем, что осенний отдых на кубанских курортах выберут ещё несколько миллионов человек", — заключил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Кубани туристы стали реже нуждаться в помощи спасателей.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.

