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7 удивительных открытий для туристов в Якутии

Секреты Якутии: 10 сокровищ, ради которых стоит отправиться в этот далёкий край
2:17
Туризм

Якутия — один из самых удалённых и суровых регионов России, но в то же время поражающий своей первозданной красотой и уникальной культурой. Для многих путешественников эта земля становится настоящим открытием, и неудивительно, ведь Якутия таит в себе немало интересного и загадочного.

Секреты Якутии: 10 сокровищ, ради которых стоит отправиться в этот далёкий край
Фото: commons.wikimedia.org by Демидова Оксана, CC BY-SA 4.0

Первое, что привлекает туристов в Якутии, — это ее потрясающая природа. Здесь можно увидеть величественные горные хребты, бескрайние тундры, стремительные реки и загадочные озера. Особенно впечатляют жемчужины Якутии — Ленские столбы, поражающие своей монументальностью 200-метровые скалы, и удивительное озеро Лабынкыр, в котором, по легендам, обитает неизвестное науке чудовище.

Не менее интересна и культура этого региона. Якутия — это родина одного из коренных малочисленных народов Севера — якутов, или саха. Туристы получают возможность познакомиться с их самобытным укладом жизни, уникальным фольклором и национальной кухней. Особенно захватывающим зрелищем становятся национальные праздники и состязания, такие как Ысыах — праздник встречи лета, Ворота Лены или Игры народов Севера.

Ещё одна особенность Якутии — это суровый северный климат. Для многих туристов возможность побывать в регионе с самыми низкими температурами на планете становится настоящим вызовом. Зимой здесь может быть до -50°C, но даже при такой экстремальной погоде местные жители ведут активный образ жизни, катаясь на снегоходах и занимаясь другими зимними видами спорта.

Помимо природных и культурных достопримечательностей, Якутия интересна еще и своими необычными музеями. Например, Музей мамонта, где можно увидеть отлично сохранившиеся останки этих доисторических гигантов, или Музей вечной мерзлоты, погружающий посетителей в загадочный подземный мир.

Побывав в Якутии, туристы открывают для себя совершенно новый, суровый, но невероятно притягательный мир. Этот регион, несомненно, станет незабываемым приключением для каждого, кто решится отправиться в это уникальное путешествие.

Якутия: лучший регион России
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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