В России растёт спрос на медицинский туризм

В России становится популярным медицинский туризм

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Сергея Ромашкина, вице-президента по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР), среди популярных туристических направлений в России на первом месте находится Краснодарский край, сообщает Рамблер. На втором месте расположилась Москва, на третьем — Санкт-Петербург. В топ-5 также входят Крым и Минводы, при этом Минводы особенно популярны благодаря медицинскому туризму.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ромашкин отметил, что наблюдается рост интереса к оздоровлению среди всех возрастных групп. Осенью увеличился интерес к отдыху в Архызе и Йошкар-Оле, где количество бронирований выросло в 2 раза по сравнению с летом. Также отмечен рост числа туристов в Челябинске, где ожидается увеличение отдыхающих на 75% по сравнению с летними показателями.

Уточнения

Медици́нский тури́зм — термин, обозначающий практику предоставления плановых медицинских услуг за пределами региона проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи.



Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

