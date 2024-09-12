Что стоит обсудить с ребёнком перед путешествием в страну с жёсткими законами

О чём стоит поговорить с ребёнком перед поездкой в страну с жёсткими законами

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

При подготовке к отдыху с ребенком важно учитывать некоторые особенности поведения в разных странах, сообщает Рамблер. Алена Никольская, режиссер и продюсер канала о путешествиях, дала несколько советов.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0

Перед поездкой объясните ребенку, что показывать пальцем на людей в некоторых странах может быть неприличным, особенно в тех, где есть жесткие религиозные правила. Также стоит отучить его от ярких реакций на представителей других рас.

В некоторых странах, например, в Сингапуре, нарушение общественного порядка, такое как громкая музыка или игра на музыкальных инструментах в общественных местах, может привести к штрафам. Это же касается и нахождения ребенка голышом.

Если ваш подросток увлекается селфи, предупредите его о том, что в религиозных местах, например, на Шри-Ланке, селфи с религиозными объектами могут привести к штрафам.

В Греции босоножки на шпильках могут вызвать проблемы, особенно в местах с мраморными покрытиями, за которые могут назначить штраф.

В странах Карибского бассейна камуфляжную одежду могут носить только военные, поэтому лучше оставить такие вещи дома.

В Турции запрещено рвать и разрисовывать деньги, так как на них изображены почитаемые государственные деятели. Объясните ребенку это еще до поездки.

Уточнения

Се́лфи — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска.



Реа́кция — действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.

