Турист выжил после удара молнии в Грузии

Как себя чувствует турист в Грузии после удара молнии

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Грузии российский турист чудом выжил после удара молнии, сообщает Tourdom.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Мужчина записывал видео с танцем на пирсе ночью с друзьями, когда внезапно разразилась гроза. В кадре появилась яркая вспышка молнии, и турист упал на землю.

Его друзья сразу же бросились на помощь. Одежда пострадавшего порвалась и загорелась, но сам он быстро пришел в сознание. Вскоре на место прибыли медики, и мужчину доставили в больницу с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивлены, что он выжил и не получил серьёзных травм.

Турист рассказал, что после удара молнии увидел светящийся тоннель и ощущал, как будто находится в аду, где ему было трудно дышать и двигаться. Сейчас он находится под наблюдением врачей и, если его состояние стабилизируется, его выпишут через несколько дней.

Уточнения

Ад в представлении авраамических религий и зороастризма, а также в мифологии и фольклоре различных культур — ужасное, чаще посмертное место наказания грешников. Как правило, противопоставляется раю.





Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

