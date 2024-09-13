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Турист выжил после удара молнии в Грузии

Как себя чувствует турист в Грузии после удара молнии
0:58
Туризм

В Грузии российский турист чудом выжил после удара молнии, сообщает Tourdom.

Как себя чувствует турист в Грузии после удара молнии
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Мужчина записывал видео с танцем на пирсе ночью с друзьями, когда внезапно разразилась гроза. В кадре появилась яркая вспышка молнии, и турист упал на землю.

Его друзья сразу же бросились на помощь. Одежда пострадавшего порвалась и загорелась, но сам он быстро пришел в сознание. Вскоре на место прибыли медики, и мужчину доставили в больницу с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивлены, что он выжил и не получил серьёзных травм.

Турист рассказал, что после удара молнии увидел светящийся тоннель и ощущал, как будто находится в аду, где ему было трудно дышать и двигаться. Сейчас он находится под наблюдением врачей и, если его состояние стабилизируется, его выпишут через несколько дней.

Уточнения

Ад в представлении авраамических религий и зороастризма, а также в мифологии и фольклоре различных культур — ужасное, чаще посмертное место наказания грешников. Как правило, противопоставляется раю.
 

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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