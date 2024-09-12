Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сырники с зеленью: оригинальный вариант традиционного блюда
Ювелир Ракутина уверена, что осенью 2024 стоит носить многослойные украшения
Врач Неронов: 100–150 мл крепкого спиртного вызывают поражение органов
Учёные увеличили урожайность пшеницы на 50% с новым препаратом
Зеленский остался недоволен переговорами с Госсекретарем США
Российские учёные разработали умную одежду для контроля здоровья космонавтов
Как приготовить баклажаны по-тайски
Хакеры пробили защиту компании Lockheed Martin, которая выпускает ракеты ATACMS
Позитивные эмоции от путешествий замедляют процессы старения

Турция ограничит оплату наличными

В Турции вводят запрет на наличные для покупок свыше определённой суммы
1:13
Туризм

В Турции хотят ограничить оплату наличными, сообщает Tourdom.

В Турции вводят запрет на наличные для покупок свыше определённой суммы
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Нововведение коснется покупок на сумму 7 тысяч лир (19 тысяч рублей) и выше, которые можно будет оплатить только банковской картой, денежным переводом через почту или "официальных посредников". За нарушение грозит штраф в 10% от стоимости покупки, но не менее 5 тысяч лир (13,5 тысяч рублей).

Непонятно, как это нововведение повлияет на туристов. Если его распространят на иностранцев, то россиянам может быть сложно расплачиваться, ведь карты "Мир", Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, за границей не принимаются.

Однако, для большинства туристов это не станет большой проблемой, так как они бронируют туры "все включено". Для мелких покупок ограничения не предусмотрены. К тому же, в крупных торговых центрах принимают карты UnionPay, которые популярны у россиян.

Несмотря на то, что карты "Мир" официально не принимаются в Турции, в некоторых местах, например, в небольших магазинах, их все же могут принять.

Уточнения

UnionPay (кит. упр. 银联, пиньинь Yínlián, CUP), Иньля́нь — международная платёжная система, учреждённая в 2002 году.

Платёжная система "Мир" — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Садоводам рассказали, какие растения лучше не обрезать на зиму
Какие растения нельзя обрезать осенью
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России
На Угледарском направлении пора применять тяжёлые ФАБы Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Топ-3 самых популярных пород собак
Топ-3 самых популярных пород собак
Последние материалы
Как придумать идею для стартапа: эффективные стратегии
Учёные увеличили урожайность пшеницы на 50% с новым препаратом
Как правильно лечить мозоли на ногах
Ясновидящая: как снять порчу с бизнеса
Как научить ребенка убирать за собой игрушки
Зеленский остался недоволен переговорами с Госсекретарем США
Российские учёные разработали умную одежду для контроля здоровья космонавтов
Первые признаки варикоза: что делать
Боль при мочеиспускании: о чём сигнализирует
Как приготовить баклажаны по-тайски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.