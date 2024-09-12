Турция ограничит оплату наличными

В Турции вводят запрет на наличные для покупок свыше определённой суммы

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции хотят ограничить оплату наличными, сообщает Tourdom.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Нововведение коснется покупок на сумму 7 тысяч лир (19 тысяч рублей) и выше, которые можно будет оплатить только банковской картой, денежным переводом через почту или "официальных посредников". За нарушение грозит штраф в 10% от стоимости покупки, но не менее 5 тысяч лир (13,5 тысяч рублей).

Непонятно, как это нововведение повлияет на туристов. Если его распространят на иностранцев, то россиянам может быть сложно расплачиваться, ведь карты "Мир", Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, за границей не принимаются.

Однако, для большинства туристов это не станет большой проблемой, так как они бронируют туры "все включено". Для мелких покупок ограничения не предусмотрены. К тому же, в крупных торговых центрах принимают карты UnionPay, которые популярны у россиян.

Несмотря на то, что карты "Мир" официально не принимаются в Турции, в некоторых местах, например, в небольших магазинах, их все же могут принять.

Уточнения

UnionPay (кит. упр. 银联, пиньинь Yínlián, CUP), Иньля́нь — международная платёжная система, учреждённая в 2002 году.



Платёжная система "Мир" — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

