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Великий Устюг лидирует по числу бронирований на Новый год

Россияне стали бронировать туры в Великий Устюг на Новый год
0:59
Туризм

Сейчас жители России в основном бронируют туры в Великий Устюг на Новый год, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров страны Сергея Ромашкина.

Россияне стали бронировать туры в Великий Устюг на Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, туристы бронируют туры в Великий Устюг, так как опасаются, что впоследствии могут не доехать до города. 

"На Новый год, в основном, бронируют не горные лыжи, потому что сезон ещё пока далековат, а экскурсионные туры. Золотое кольцо, Москва, Санкт-Петербург. На первом месте по продажам — Великий Устюг. Дело в том, что это такое направление, где не хватает перевозки, так как зимой очень ограничено количество поездов. И туристы понимают, что если они сейчас не купят тур, то, скорее всего, с перевозкой будут проблемы ближе к декабрю", — сообщил Сергей Ромашкин.

Ранее Pravda.Ru писала, благодаря чему можно сэкономить в путешествии.

Уточнения

Вели́кий У́стюг — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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