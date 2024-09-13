Великий Устюг лидирует по числу бронирований на Новый год

Сейчас жители России в основном бронируют туры в Великий Устюг на Новый год, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров страны Сергея Ромашкина.
По его словам, туристы бронируют туры в Великий Устюг, так как опасаются, что впоследствии могут не доехать до города.
"На Новый год, в основном, бронируют не горные лыжи, потому что сезон ещё пока далековат, а экскурсионные туры. Золотое кольцо, Москва, Санкт-Петербург. На первом месте по продажам — Великий Устюг. Дело в том, что это такое направление, где не хватает перевозки, так как зимой очень ограничено количество поездов. И туристы понимают, что если они сейчас не купят тур, то, скорее всего, с перевозкой будут проблемы ближе к декабрю", — сообщил Сергей Ромашкин.
Ранее Pravda.Ru писала, благодаря чему можно сэкономить в путешествии.
Вели́кий У́стюг — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.