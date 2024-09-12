Сочи встретил 6-миллионного туриста сертификатом и подарками

Глава Сочи пожелал 6-миллионному туристу отлично отдохнуть на курорте

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители администрации Сочи встретили 6-миллионного туриста курорта. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Фото: pexels.com by Users on Pexels, CC BY-SA 4.0

Знаковым путешественником стала Снежана Тюлина. Она приехала в отпуск из Москвы вместе с мужем Владимиром. От имени главы Сочи Андрея Прошунина супругам вручили сертификат и памятные подарки.

При этом мэр города в своём Telegram-канале пожелал туристам отлично отдохнуть.

"Желаю насладиться отдыхом, общением, вкусной кухней, южным солнцем, тёплым морем и испытать на себе все грани сочинского гостеприимства", — написал Андрей Прошунин.

Ранее Pravda.Ru сообщала, сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

