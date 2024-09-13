Турция планирует ограничить наличные платежи: что это значит для российских туристов?

В Турции хотят запретить оплату наличными на сумму свыше 7 тысяч лир

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции рассматривается предложение ограничить оплату наличными на суммы свыше 7 тысяч лир (19 тысяч рублей). Эта инициатива исходит от налогового управления страны и предусматривает, что в случае принятия закона все крупные покупки должны будут осуществляться через банковские карты или с помощью денежных переводов через государственную почту или "официальных посредников". Нарушителям грозят штрафы в размере 10% от стоимости покупки, но не менее 5 тысяч лир (13,5 тысяч рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by Rexadex, CC BY-SA 4.0

Пока неясно, будет ли это правило распространяться на иностранных туристов. Если это произойдёт, россияне могут столкнуться с трудностями, поскольку карты "Мир", Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, в Турции не принимаются. Однако большинство российских туристов, приезжающих в страну по системе "всё включено", вряд ли ощутят значительные неудобства. На небольшие суммы ограничений не предусмотрено, а в крупных торговых центрах можно расплатиться картами китайской платёжной системы UnionPay, которые стали популярны среди россиян.

Интересно, что, несмотря на официальное непризнание карт "Мир" в Турции, в некоторых местах можно ими расплатиться. В частности, небольшие магазины, торгующие кожаными и меховыми изделиями, часто предлагают покупателям оплатить покупку рублями с российских карт. Также туроператоры нередко принимают оплату за экскурсии через систему "Мир", сообщает "TourDom".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.



Ли́ра — название валюты в ряде стран. В настоящее время является национальной валютой Турции.

