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Юрист объяснила, в каких случаях работодатель может законно отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске

Юрист объяснила, по каким причинам могут отказать в отпуске
1:53
Туризм

Согласно российскому Трудовому кодексу, работодатель может отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске лишь в трёх конкретных ситуациях.

Юрист объяснила, по каким причинам могут отказать в отпуске
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Как пояснила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, первая причина отказа — если сотрудник не отработал на предприятии более шести месяцев. Вторая — когда запрашиваемые даты не совпадают с установленным графиком отпусков. И, наконец, третья — если работник планирует уйти в отпуск с последующим увольнением.

Юрист также добавила, что в некоторых случаях работодатель может предложить перенести отпуск по производственной необходимости, однако это возможно только с согласия самого работника. Если же отпуск закреплен в графике, начальство не вправе настаивать на его переносе.

Существуют также категории сотрудников, которые имеют право планировать свой отпуск независимо от графика. К ним относятся многодетные родители, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет (пока младшему не исполнится 14 лет), несовершеннолетние работники, сотрудники, отозванные из отпуска, те, кто работает по совместительству, а также родители детей-инвалидов до 18 лет, супруги военнослужащих и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, на основании письменного заявления работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты в определённых ситуациях: работающим пенсионерам — до 14 дней, работающим инвалидам — до 60 дней, а также сотрудникам в случае рождения ребёнка, заключения брака или смерти близкого родственника — до 5 дней. В остальных случаях работодатель вправе отказать в отпуске за свой счёт, сообщает "Финансы Mail".

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

Трудовой кодекс — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде; является одним из основных источников трудового права.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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