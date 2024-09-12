Белоруссия и Абхазия стали лидерами по бронированиям на осенний сезон среди стран СНГ

Белоруссия стала лидером по бронированиям среди стран ближнего зарубежья

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья значительно вырос, как выяснили эксперты МТС Travel. Анализ бронирований туристического жилья с 1 сентября по 30 ноября за 2023 и 2024 годы показал, что популярность таких поездок существенно увеличилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

Лидером среди стран по числу заказов оказалась Белоруссия, которая привлекла 50% всех самостоятельных путешественников. За год спрос на гостиницы в Белоруссии вырос в два раза, а средняя стоимость проживания поднялась на 6% и составляет сейчас 5,8 тысячи рублей за ночь.

Абхазия заняла второе место с 18% всех бронирований. Это направление привлекает туристов в основном из-за продолжительного бархатного сезона, который продолжается до конца октября. Средняя стоимость проживания в Абхазии осталась стабильной и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.

На третьем месте расположился Казахстан, на который также приходится 18% бронирований. Стоимость ночевки в местных отелях за год увеличилась на 3% и составляет в среднем 5,7 тысячи рублей за ночь.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

