Белоруссия и Абхазия стали лидерами по бронированиям на осенний сезон среди стран СНГ

Интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья значительно вырос, как выяснили эксперты МТС Travel. Анализ бронирований туристического жилья с 1 сентября по 30 ноября за 2023 и 2024 годы показал, что популярность таких поездок существенно увеличилась.
Лидером среди стран по числу заказов оказалась Белоруссия, которая привлекла 50% всех самостоятельных путешественников. За год спрос на гостиницы в Белоруссии вырос в два раза, а средняя стоимость проживания поднялась на 6% и составляет сейчас 5,8 тысячи рублей за ночь.
Абхазия заняла второе место с 18% всех бронирований. Это направление привлекает туристов в основном из-за продолжительного бархатного сезона, который продолжается до конца октября. Средняя стоимость проживания в Абхазии осталась стабильной и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.
На третьем месте расположился Казахстан, на который также приходится 18% бронирований. Стоимость ночевки в местных отелях за год увеличилась на 3% и составляет в среднем 5,7 тысячи рублей за ночь.
Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.
Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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