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Учёные из Университета Эдит Коуэн доказали положительное влияние путешествий на здоровье

Позитивные эмоции от путешествий замедляют процессы старения
2:06
Туризм

Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что путешествия могут существенно влиять на здоровье человека, помогая замедлить процессы старения и укрепить организм.

Позитивные эмоции от путешествий замедляют процессы старения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Применяя теорию энтропии, они установили, что позитивные впечатления от поездок снижают уровень хаоса в организме, способствуя улучшению здоровья и восстановлению. Энтропия, как известно, представляет собой стремление системы к беспорядку, согласно выводам учёных, приятные эмоции уменьшают этот эффект, улучшая физическое и психологическое состояние человека. В то же время негативные впечатления, наоборот, ускоряют старение и усиливают энтропию.

Кандидат наук Фангли Ху, одна из авторов исследования, подчеркнула, что путешествия предоставляют человеку возможность испытать новые ощущения, заниматься физической активностью и заводить социальные контакты, что в целом положительно влияет на здоровье. Посещение новых мест стимулирует обмен веществ, улучшает метаболизм и способствует лучшему адаптивному иммунному ответу организма.

Новые впечатления, по её словам, поддерживают процессы самовосстановления через выработку гормонов радости, таких как эндорфины, которые способствуют регенерации тканей и укреплению естественных защитных механизмов организма.

Физическая активность, такая как прогулки, походы или езда на велосипеде, помогает поддерживать циркуляцию крови, улучшает транспортировку питательных веществ и выведение токсинов, что способствует поддержанию хорошего самочувствия и замедляет процессы старения.

Тем не менее, учёные предостерегают, что туризм может нести и определённые риски, такие как инфекции, травмы или встреча с опасными условиями, включая небезопасную еду или преступления. Поэтому важно выбирать безопасные и здоровые способы отдыха, которые помогут поддерживать организм и замедлять старение.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Энтропи́я — широко используемый в естественных и точных науках термин (впервые введён в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической системы), обозначающий меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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