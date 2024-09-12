Эксперты предупреждают: для новогоднего отдыха в Европе важно успеть подать документы на визу до октября

Российским туристам, планирующим провести новогодние каникулы в Европе, рекомендуется подать документы на шенгенскую визу не позднее октября. Причина в том, что процесс рассмотрения заявок может занять несколько недель. Если отложить подачу документов до середины осени, существует риск не получить визу вовремя и лишиться возможности посетить европейские страны на праздники. Об этом предупреждает Российский Союз Туриндустрии (РСТ), опираясь на информацию от крупных туроператоров.
Согласно данным экспертов, в этом году спрос на зимние путешествия в Европу значительно выше по сравнению с 2023 годом. Особенно популярны такие страны, как Италия, Франция, Испания и Венгрия. Помимо стандартных поездок, туристы часто выбирают экскурсионные туры, стартующие из Италии. Эти направления остаются лидерами по бронированию среди россиян.
Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.