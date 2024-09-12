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Эксперты предупреждают: для новогоднего отдыха в Европе важно успеть подать документы на визу до октября

Россиянам порекомендовали подать документы на шенгенскую визу до конца октября
1:00
Туризм

Российским туристам, планирующим провести новогодние каникулы в Европе, рекомендуется подать документы на шенгенскую визу не позднее октября. Причина в том, что процесс рассмотрения заявок может занять несколько недель. Если отложить подачу документов до середины осени, существует риск не получить визу вовремя и лишиться возможности посетить европейские страны на праздники. Об этом предупреждает Российский Союз Туриндустрии (РСТ), опираясь на информацию от крупных туроператоров.

Россиянам порекомендовали подать документы на шенгенскую визу до конца октября
Фото: commons.wikimedia.org by Lisa1963, CC BY-SA 3.0

Согласно данным экспертов, в этом году спрос на зимние путешествия в Европу значительно выше по сравнению с 2023 годом. Особенно популярны такие страны, как Италия, Франция, Испания и Венгрия. Помимо стандартных поездок, туристы часто выбирают экскурсионные туры, стартующие из Италии. Эти направления остаются лидерами по бронированию среди россиян.

Уточнения

Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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